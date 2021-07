Boris Johnson wil chain gang opnieuw invoeren

Boris Johnson wil de chain gang opnieuw introduceren. Dat zei hij dinsdag met het oog op zijn Beating Crime-plan. De Britse premier moest zijn uitspraken wel al snel kaderen na kritiek.

Eerste minister Johnson beloofde dinsdag dat hij criminele jeugd zou laten werken in “fluohesjes-dragende chain gangs”. Dat als onderdeel van zijn Beating Crime-plan. “Als je schuldig bent aan anti-sociaal gedrag en je werd veroordeeld tot een werkstraf, zoals veel mensen, dan zie ik geen reden waarom je je schuld aan de maatschappij niet zou afbetalen in een fluohesjes-dragende chain gang.”

Maar er kwam onmiddellijk heel wat kritiek op de uitspraken van de premier. Chain gangs waren in het verleden namelijk traditioneel gevangenen die samen vastgeketend waren en onbenullige jobs in het openbaar moesten uitvoeren. Ze worden vaak geassocieerd met het Zuiden van de Verenigde Staten in de 19de eeuw.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken kwam al snel met de verklaring dat de uitspraken van Johnson niet letterlijk moesten genomen worden en dat het eerder ‘bij wijze van spreken’ was.