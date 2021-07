Mondmasker duikt in meerdere Franse departementen weer op in straatbeeld

Het dragen van een mondmasker in de buitenlucht is opnieuw verplicht langs grote delen van de Franse westkust. Door het oprukken van de deltavariant van het coronavirus verstrengen de mondmaskerregels op tal van plaatsen.

Het departement Gironde, in het zuidwesten van Frankrijk, heeft de mondmaskerplicht opnieuw ingevoerd in Bordeaux en in de toeristische gebieden.

Omdat de departementen Vendée, Charente-Maritime, Landes en Pyrénées-Atlantiques onlangs gelijkaardige maatregelen hadden aangekondigd, geldt de mondmaskerplicht nu in de meeste West-Franse badplaatsen, tussen Sables-d’Olonne en de Spaanse grens. Daarbij bevinden zich ook populaire toeristische bestemmingen als Ile de Ré, Ile d’Oléron en Biarritz.

In Gironde wordt de maatregel tot 31 augustus bovendien gecombineerd met een verbod op het gebruik van alcohol op de openbare weg. Er geldt wel een uitzondering voor de terrassen.

Ook in het noorden van Corsica worden striktere regels ingevoerd om de verspreiding van het coronavirus tegen te houden. Het dragen van een mondmasker is er voortaan verplicht in de drukke straten van verschillende steden, waaronder Bastia. Om nachtelijke feestjes te voorkomen is het ook verboden om na 21.00 uur nog met meer dan tien mensen samen te komen op stranden en aan natuurgebieden.

Het departement Pyrénées-Orientales, in het zuiden van Frankrijk, had midden juli als eerste beslist de mondmaskerplicht weer in te voeren. In het naburige departement Aude geldt de maatregel eveneens op drukke plaatsen, zoals in het centrum van Carcassonne. Maandag had ook de prefectuur van Hérault, met onder meer de stad Montpellier, de terugkeer van de mondmaskerplicht aangekondigd. In de departementen Alpes-Maritimes en Meurthe-et-Moselle zijn gelijkaardige maatregelen ingevoerd.