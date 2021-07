Tesla verdubbelt omzet en haalt kaap van 1 miljard dollar

Tesla heeft in het afgelopen kwartaal de omzet zien verdubbelen in vergelijking met een jaar eerder. De omzet van maart tot eind juni bedroeg 12 miljard dollar tegenover 6 miljard dollar vorig jaar, toen wegens de coronapandemie de grote fabriek van Tesla in het Californische Fremont tijdelijk stil lag. Eerder was al bekend dat het bedrijf van topman Elon Musk in het afgelopen kwartaal meer dan 200.000 auto’s heeft geproduceerd en afgeleverd. Een nieuw record.