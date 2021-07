Huizenkoper leent gemiddeld 182.500 euro, huizenbouwer 206.000 euro

Wie een huis bouwt, leent daarvoor gemiddeld 206.000 euro bij de bank. Dat is 22 procent meer dan begin 2019, zo blijkt uit cijfers van bankenfederatie Febelfin. Wie een bestaand huis koopt, leent gemiddeld 182.500 euro, een stijging met 14,5 procent sinds begin 2019.

De cijfers van de banken over het tweede kwartaal laten zien dat de vastgoedmarkt op volle toeren draait. In april, mei en juni werden bijna 73.500 hypothecaire kredieten verstrekt, goed voor een totaalbedrag van 11 miljard euro, herfinancieringen buiten beschouwing gelaten.

“Nooit eerder werd in het tweede trimester van een jaar zoveel hypothecair krediet verschaft”, zegt Ivo Van Bulck, secretaris-generaal van de Beroepsvereniging van het Krediet. “En dat was ook al het geval in het eerste trimester.” Toen werd voor ongeveer 9,5 miljard euro aan kredieten verstrekt, terwijl de kredietvraag met 20 miljard op een recordhoogte stond.

LEES OOK. Welke belastingen moet je betalen op tweede verblijf? Hoe weet je of makelaar in buitenland betrouwbaar is? Al jouw vragen over tweede verblijven beantwoord

Tegenover dezelfde periode vorig jaar, toen de coronacrisis pas was begonnen, gaat het in het tweede kwartaal om een stijging met 37,4 procent in aantal en met 45,7 procent in bedrag. Maar ook ten opzichte van het tweede trimester van 2019, toen er van corona nog geen sprake was, noteren de banken ruim 5 procent meer woonkredieten.