Borussia Dortmund versterkt zich met Nederlander Donyell Malen

Het Duitse Borussia Dortmund heeft zonet de transfer van de 22-jarige Nederlandse aanvaller Donyell Malen officieel aangekondigd. Malen komt over van PSV Eindhoven en tekende een contract tot juni 2026.

Met de transfer zou een bedrag van ongeveer 30 miljoen euro gemoeid zijn. De Nederlandse aanvaller, die op het voorbije EK nog in vier wedstrijden in actie kwam, verlaat PSV waar hij in 2017 doorstroomde vanuit de jeugd. Voor de Eindhovenaren kwam hij tot 116 officiële matchen waarin hij 55 keer scoorde en 24 assists afleverde.

Malen wordt de vierde inkomende speler, nadat de ploeg van Rode Duivels Axel Witsel, Thomas Meunier en Thorgan Hazard eerder al Abdoulaye Kamara, Soumaïla Coulibaly en Gregor Kobel in dienst nam. Verwacht wordt dat Malen de vervanger is van de recent naar Manchester United vertrokken Jadon Sancho.

De Nederlander, die zijn krabbel onder een contract tot juni 2026 heeft gezet, is al bij de groep aangesloten in het Zwitserse Bad Ragaz. Daar werken Die Borussen momenteel hun voorbereiding op het nieuwe seizoen af.