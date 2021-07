Meer vlekverwijderaars en ontharingscrèmes, maar minder desinfecteermiddelen: markten normaliseren na corona

We komen weer meer buiten en we zien weer meer mensen. En dat zullen producenten van ontharingsproducten en vlekverwijderaars geweten hebben.

Bij vlekverwijderaar Vanish zagen ze de verkoop opnieuw naar het pre-corona-niveau stijgen nu dat mensen weer wat meer aandacht geven aan hun uiterlijk. En ook bij Veet, producent van ontharingsproducten, zagen ze de verkoopscijfers in de eerste helft van 2021 sterk groeien. “We zien een verandering in consumentengedrag dat afhankelijk is van de vaccinatiegraad, overheidsadvies en nieuwe golven”, klonk het bij moederbedrijf Reckitt. “De markten normaliseren.”

Voor desinfecteermiddelen gaat het dan weer de andere kant op. Bij Dettol en Lysol zagen ze de verkoop stagneren. Al blijft die toch hoger dan voor de coronacrisis. In 2019 maakten Dettol en Lysol zo’n 16 procent van de inkomsten van Reckitt uit. Nu is dat al een kwart.