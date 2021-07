Met zijn allen achter de collega op de Olympische Spelen: “Twee weken geleden nog samen in de meeting room, nu met de 3x3 Lions in Tokio”

Een notaris, een projectleider, een data en release-agent­ en een hr-business partner zaten eens in de halve finale van de Olympische Spelen. Het klinkt als een grap, maar het is de realiteit: Nick Celis, Thibaut Vervoort, Thierry Mariën en Raf Bogaerts zijn vier hardwerkende Vlamingen die ook echt in de halve finale zitten van het 3x3 basketbal. Met collega’s die letterlijk vanop de werkvloer supporteren voor hun kantoormaatje.