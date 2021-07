Franse president Macron bedolven onder bloemenkransen tijdens bezoek aan Tahiti

Sociale media liggen in een deuk na het bezoek van Frans president Macron aan Tahiti. Het staatshoofd werd daar hartelijk onthaald op een traditionele manier: met veel bloemenkransen rond de nek. Maar dat bleken er uiteindelijk zo veel te zijn dat Emmanuel Macron meer bloemstuk leek dan president, tot grote hilariteit van het internet.

De Franse president is op vierdaags bezoek in Frans-Polynesië, de archipel in de Stille Oceaan. Hij komt om zijn landgenoten te overtuigen zich te laten vaccineren tegen corona. Maar de inwoners hopen vooral op excuses – én bijbehorende schadevergoeding – voor de kernproeven die het Franse leger drie decennialang in dat overzees stukje Frankrijk hielden.