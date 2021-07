Terminaal zieke Nele (38) overleden: “Daags voordien had ze nog goed nieuws gekregen”

Grobbendonk -

Nele De Waele (38), de terminaal zieke jonge mama uit Grobbendonk die eind vorig jaar in de krant kwam omdat ze zich zorgen maakte dat haar gezin het huis zou moeten verkopen na haar dood, is overleden. Haar zus Mieke en vriendin Sjiva hebben intussen via crowdfunding al bijna 80.000 euro ingezameld. “We wisten dat Nele niet meer kon genezen, en toch kwam haar overlijden nog onverwacht.”