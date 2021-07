‘Goed nieuws’ van Decroo doet evenementensector steigeren: “Aan wéér een halve belofte hebben wij niets”

De belofte van premier Alexander De Croo om grote indoorevents mogelijk te maken in het najaar, is bij de eventsector in het verkeerde keelgat geschoten. De farce met Pukkelpop ligt duidelijk nog vers in het geheugen. “Nu krijgen we opnieuw een halve belofte in plaats van een keiharde garantie”, klinkt het. De CEO van het Sportpaleis spreekt zelfs over “een totale vertrouwensbreuk”.