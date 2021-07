Van 374 ‘potentiële’ vermisten naar 4 na overstromingen, maar zoektocht gaat verder: “Getuigen zagen hoe twee van hen meegesleurd werden”

Twee weken na de overstromingen in het Luikse worden er officieel 41 doden geteld en is de Cel Vermiste Personen nog op zoek naar vier vermiste personen, van wie er twee met zekerheid zijn overleden. Daags na de ramp had de Cel nog een lijst van 374 potentiële vermisten. “Nooit gedacht dat we dat aantal zo snel zouden herleiden tot vier”, zegt Alain Remue.