Agenten getuigen geëmotioneerd over opstand aan Capitool: “Schiet hem neer met zijn eigen pistool, riepen ze”

In Washington hebben vier agenten dinsdag getuigd voor een speciale commissie die de opstand aan het Capitool op 6 januari moet onderzoeken. De mannen spraken geëmotioneerd over wat hen die dag overkwam. “Schiet hem neer met zijn eigen pistool, riepen ze.”

Foto: EPA-EFE

De agenten stonden op 6 januari 2021 op de eerste rij toen het Capitool in Washington D.C. bestormd werd door aanhangers van Donald Trump. Ze werden aangevallen, bedreigd, geslagen en vernederd. Daniel Hodges, Michael Fanone, Harry Dunn en Aquilino Gonell vertelden - sommigen van hen in tranen - aan leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers wat er die dag gebeurd was en hoe ze vandaag nog steeds lijden onder die aanval.

”Het fysieke geweld was verschrikkelijk”, sprak Aquilino Gonell. “We werden geslagen, geschopt, bespoten met chemische producten. We werden zelfs verblind met beschadigende lasers door een agressieve menigte. Wat mij erg schokte was dat die opstandelingen ons aanvielen met dezelfde Amerikaanse vlag die wij willen beschermen.”

Foto: REUTERS

Agent Michael Fanone verklaarde ook dat hij vastgepakt werd en klappen kreeg. Dat opstandelingen hem elektrocuteerden met een taser en hem een verrader van z’n eigen land noemden. “Ze probeerden mijn pistool te stelen”, sprak hij. “Ik hoorde hen roepen: Pak zijn pistool en vermoord hem met zijn eigen wapen! Ik kan die woorden nog steeds in m’n hoofd horen.”

“Wat dit nog zoveel moeilijker maakt”, zei de agent, “is dat zoveel burgers - ook mensen wiens leven ik heb proberen te verdedigen - nu minimaliseren of ontkennen wat er gebeurd is. Het is alsof ik de hel ben ingegaan om hen en de mensen in deze zaal te beschermen. Maar sommigen doen alsof die hel niet bestaat, of niet zo erg is.”

Harry Dunn vertelde dan weer over het racisme op die dag. “Die opstandelingen zochten me op en gebruikten het n-woord. In de dagen na die zesde januari vertelden andere zwarte agenten me over het misbruik dat zij meemaakten. Op een bepaald punt riep ik uit: “Is dit Amerika?”

Dunn is nog steeds niet hersteld, zo vertelde hij. “Meer dan zes maand later, is 6 januari nog steeds niet voorbij voor mij. Ik volg nu therapie om het emotionele trauma van die dag te verwerken.”