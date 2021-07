Verliefd koppel krijgt opvallend veel aandacht van badgasten: ’subtiele hint’ voor swingers op bikini

Een vrouw en haar geliefde hebben onbedoeld voor rode oortjes gezorgd tijdens hun vakantie, waarbij het tweetal opvallend vriendelijke blikken ontving van andere badgasten.

Veel vakantiegangers vinden het leuk om nieuwe mensen te leren kennen en een band te krijgen met terloops ontstaan gezelschap, maar soms willen deze nieuwe kennissen net iets te veel.

Dat geldt zeker voor Linda, een vrouw die viraal gaat met haar verhaal op TikTok. Ze kocht voor de vakantie passende zwemkledij voor haarzelf en haar man – een bikini met ananasjes, en een zwembroek met hetzelfde fruit. Maar het koppel merkte al snel dat mensen om hen heen ’een beetje extra aardig’ waren.

Wat blijkt? Het symbool van de ananas wordt tegenwoordig gebruikt om aan te geven dat een koppel geïnteresseerd is in ’swingen’, het delen van elkaars partner. Een expert vertelde eerder tegen The Mirror dat het inmiddels ingeburgerd is. Vaak hangt zo’n ananas bij mensen aan de voordeur.

Cruiseboten

Op sociale media als Reddit valt te lezen dat zwembroeken of bikini’s met ananas-symbooltjes tegenwoordig worden gebruikt als signaal op bijvoorbeeld cruisetochten. Wie zoiets draagt, toont zich gewillig.

Linda was echter niet op zoek naar verboden vruchten. Ze vond de badkledij vooral ’leuk’ en had nog nooit gehoord van de symboliek. De video waarin ze haar verhaal doet, heeft al 2,4 miljoen views.

Er zijn meer mensen met een gebrek aan voorkennis, zo blijkt. Iemand reageert: “Ik realiseer me net dat ik mijn vriendje tijdens onze vakantie een ananasshirt heb laten dragen, en ik droeg een ananasjurk.” Een ander schrijft: “Onze groep kwam erachter in Hawaï. We wisten van niets.”

Op dat moment meldt zich ook een swinger in de reacties. Hij wast zijn handen in onschuld. “Het hele ananas-ding is meer een grap”, zegt hij. “We gaan heus niet achter willekeurige ananassen aan.”

Ook op sociale media is het al dan niet bewuste gebruik van ananassymboliek een veelbediscussieerd onderwerp.