Gezin Frédérique mild voor tiener die haar in elkaar sloeg nadat ze niet wilde zeggen of ze een jongen of meisje was

Het verhaal van de 14-jarige Frederique beroert héél Nederland. Het kind werd maandagnamiddag in Amstelveen aangevallen omdat ze niet wou antwoorden op de vraag of ze een jongen of een meisje was. “Omdat dat niet belangrijk is.” Toen dinsdag een veertienjarige verdachte opgepakt werd, vonden Frédérique en haar vader niet dat de dader erg zwaar gestraft moest worden. “Jeetje, 14 jaar. Wij denken ook aan die ouders.” En ook dat zorgde bij onze noorderburen voor een golf van sympathie.