De transferknopen van Club Brugge ontleed: een nieuwe Diatta gezocht

Met de beloftevolle Tibo Persyn (19) heeft Club Brugge zijn tweede zomertransfer beet. Toch is het wachten op de eerste echte versterking. De transferzomer van Club lijkt voorlopig op een frustrerend spelletje ganzenbord. Zet het nu wel stappen vooruit of toch weer achteruit, als er straks weer een topclub met een zak duiten voor de deur staat? Voorlopig is het wachten op hoge ogen van de dobbelsteen. Een stand van zaken.

De prioriteit: een flankspeler met diepgang

Sinds hij in januari het oefencentrum in Westkapelle ruilde voor La Turbie in Monaco, is Club Brugge op zoek naar een opvolger van Krépin Diatta. In de laatste ...