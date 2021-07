Dinamo Zagreb, Legia Warschau, Malmö en Ferencvaros stoten door naar derde voorronde

Dinamo Zagreb, Legia Warschau, Malmö en Ferencvaros hebben zich dinsdagavond verzekerd van een ticket voor de derde voorronde van de Champions League.

In de heenwedstrijd van de tweede voorronde won Legia Warschau thuis met 2-0 van Flora, Malmo FF won met 2-1 van HJK, Dinamo Zagreb won met 2-0 van Omonia en ook Ferencvaros won met 2-0 van Zalgiris. Legia Warschau won ook de tweede wedstrijd tegen Flora met 1-0 en komt in de volgende ronde uit tegen Dinamo Zagreb dat met 1-0 wist te winnen van Omonia Nicosia.

Malmo FF speelde gelijk tegen HJK (2-2), maar won de eerste wedstrijd (2-1). De Zweden spelen in de volgende ronde tegen Rangers FC (Schotland). Ferencvaros won zijn tweede wedstrijd tegen het Litouwse Zalgiris met 1-3 nadat het de eerste confrontatie had gewonnen met 2-0. De Hongarijen spelen in de volgende ronde tegen Slavia Praag.

In diezelfde ronde neemt KRC Genk, dat meteen geplaatst was voor de derde voorronde, het op tegen Shakhtar Donetsk uit Oekraïne.