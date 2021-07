Amerikaanse krant The Washington Post verplicht werknemers tot vaccinatie

The Washington Post zal van al haar werknemers eisen dat ze gevaccineerd zijn tegen het coronavirus. Dat heeft de uitgever van de krant dinsdag gezegd.

In een mail aan het personeel zei Frederick J. Ryan Jr. dat het bedrijf beslist had om een vaccinatiebewijs te vragen als voorwaarde om tewerkgesteld te worden. Vanaf september wordt iedereen terug op kantoor verwacht en dat had voor ongeruste reacties van werknemers gezorgd. Met de verplichting tot vaccinatie wil de uitgever die zorgen nu wegnemen.

“Hoewel het overgrote merendeel van de werknemers al een vaccinatiebewijs getoond heeft, wil ik toch meedelen dat ik deze beslissing niet zomaar neem”, schreef Ryan in de e-mail. “Maar ik geloof toch dat dit plan het juiste is, zeker als we de grote gezondheidsrisico’s in overweging nemen.”

The Washington Post is in het bezit van miljardair Jeff Bezos en stelt meer dan 1.000 journalisten te werk.