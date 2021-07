PSV krijgt boete en moet twee tribunevakken sluiten als straf na onrust in match tegen Galatasaray

Bij de eerstvolgende Europese thuiswedstrijd van PSV dienen twee tribunevakken in het Philips Stadion leeg te blijven. Dat heeft de tuchtcommissie van de UEFA bepaald naar aanleiding van de ongeregeldheden vorige week in de thuiswedstrijd tegen Galatasaray (5-1) in de tweede voorronde van de Champions League. PSV dient tevens een boete van 1.500 euro te betalen.