Massimiliano Allegri wees Real Madrid af voor Juventus: “Gebaar van liefde voor een club die me veel heeft gegeven”

Massimiliano Allegri heeft onthuld dat hij Real Madrid heeft afgewezen om een tweede keer Juventus te coachen. Allegri werd in mei aangesteld als trainer van de Bianconeri nadat Andrea Pirlo werd ontslagen, die met Juventus pas vierde eindigde in de Italiaanse competitie.

De ervaren Allegri leidde de Turijnse topclub naar vijf opeenvolgende titels in de Serie A, vier overwinningen in de Coppa Italia en twee finales in de Champions League tijdens zijn vorige ambtstermijn. Allegri (53) vertelde dinsdag dat hij een aanbod had gekregen om Madrid te coachen, voordat Ancelotti werd aangesteld als hoofdcoach.

“Ik moet Real Madrid en zijn voorzitter bedanken voor de kans die mij is gegeven. Ik heb erover nagedacht en voor Juventus gekozen”, vertelde hij in een persconferentie. “Het was een gebaar van liefde voor een club die me veel heeft gegeven en die ik met veel plezier coach.”

“Het is zinloos om hem voor te stellen en nog eens te herhalen wat hij gewonnen heeft. Misschien is de reeks titels in de Serie A die hij heeft gewonnen iets onmogelijks om te evenaren,” vertelde Juve-voorzitter Agnelli bij de voorstelling van Allegri. “Elke overwinning is behaald dankzij hard werken. Zoals ‘Max’ al vele malen heeft gezegd is winnen niet voor iedereen weggelegd. Het doel is om in maart nog voor elke mogelijke troffee te kunnen spelen, daarna zien we wel. Max is de coach van Juventus voor de komende vier jaar, hij heeft wat nodig is om een nieuw, spannend hoofdstuk te schrijven voor de club.”

Agnelli bevestigde ook dat Giorgio Chiellini, die Italië naar de eerste EK-triomf sinds 1968 leidde, zal bijtekenen bij de Oude Dame.