Biden nomineert vertrouweling als ambassadeur bij de Europese Unie

Mark Gitenstein was eerder ambassadeur in Roemenië. Foto: AFP

De Amerikaanse president Joe Biden heeft dinsdag Mark Gitenstein genomineerd voor de post van ambassadeur bij de Europese Unie. Gitenstein, die voorheen al ambassadeur was in Roemenië, is een jarenlange medestander van de Amerikaanse president.

Biden heeft beloofd de banden met de Europese Unie opnieuw sterker aan te halen nadat zijn voorganger Donald Trump zich een koele minnaar toonde van het bondgenootschap.

Gitenstein is jurist van opleiding en zetelde 17 jaar lang in de Senaatscommissie voor justitie, waar hij een hechte band kreeg met Biden, die er voorzitter was. Als ambassadeur van Roemenië zette Gitenstein zich in voor de strijd tegen machtsmisbruik en ijverde hij voor de privatisering van de economie in het land.

De nominatie van Gitenstein moet nog bekrachtigd worden door de Senaat.