De seriemoordenaar die 130 meisjes doodde en intussen een datingshow won: ‘Dating Game killer’ Rodney James Alcala overleden

De vrouw die in 1978 op zoek ging naar een man in het tv-programma ‘The Dating Game’ weigerde met de winnaar op date te gaan. Ze vond hem bij nader inzien eng. Haar match, Rodney James Alcala, bleek later een seriemoordenaar die toen al zeker vijf moorden had gepleegd én al was veroordeeld voor verkrachting en moordpoging. Vermoed wordt dat hij zo’n 130 meisjes en jonge vrouwen verkrachtte, folterde en vermoordde. Alcala werd uiteindelijk ter dood veroordeeld, maar is nu een natuurlijke dood gestorven op 77-jarige leeftijd.