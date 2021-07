Recordaantal Belgen klikt bij de fiscus

Een recordaantal mensen heeft het voorbije jaar geklikt bij de fiscus. Dat blijkt woensdag uit cijfers die minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) heeft bezorgd aan CD&V-kamerlid Steven Matheï en waar De Tijd over bericht.

De Algemene Administratie van de Fiscaliteit kreeg 2.995 klachten binnen, bij de Bijzondere Belastingsinspectie (BBI), die de grotere belastingsfraudes onderzoekt, stond de teller op 340 anonieme meldingen en 193 meldingen met naam. In 2019 kreeg de Algemene Administratie van de Fiscaliteit nog 1.958 klachten binnen, bij de BBI ging het toen om 179 anonieme meldingen en 103 meldingen met naam.

LEES OOK. Wacht niet tot de deadline: met deze tips wordt je belastingaangifte volgend jaar een fluitje van een cent (+)

Revanche

De redenen waarom mensen vermeende belastingsontduikers aangeven lopen uiteen, maar in veel gevallen lijkt het te gaan om wrok of revanche. Een motief is er zelden, aldus Francis Adyns, woordvoerder van Financiën. Hij voegt er nog aan toe dat de fiscus zeker niet aanmoedigt om te klikken.

Van de 2.995 klachten die bij de Algemene Administratie van de Fiscaliteit binnenliepen, werden 544 dossiers doorgestuurd naar de controlediensten. De BBI stuurde 134 anonieme meldingen door voor verder onderzoek, 64 werden intern verder behandeld. Van de 193 meldingen met naam werden er 64 zonder gevolg geklasseerd.

Ondanks de recordcijfers nuanceert Adyns het aantal verklikkingen. “Het blijft een marginaal fenomeen: een paar duizend meldingen op alleen al 7,1 miljoen aangiften in de personenbelasting.”