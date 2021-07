Vlaamse vrijwilligers toch welkom bij Croix Rouge na kritiek over getalm: maar dweil en aftrekker moeten ze zelf meenemen

Met 14.000 Vlamingen stonden we in een mum van tijd klaar om naar Waals rampgebied te trekken. Croix-Rouge, de Franstalige evenknie van Rode Kruis Vlaanderen, laat hulp echter maar mondjesmaat toe en niemand begrijpt waarom. “Van een taalkwestie is totaal geen sprake”, klinkt het. Dat wél massaal geld wordt ingezameld, terwijl niet op volle kruissnelheid puin wordt geruimd, zorgt voor wrevel en kritiek. “Jullie zijn nochtans meer dan welkom”, zegt de burgemeester van epicentrum Pepinster.