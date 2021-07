Mannen stonden klaar om neergeschoten Peter R. de Vries te filmen

Volgens de politie zou de kans groot zijn dat twee mannen klaarstonden in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam om het lichaam van Peter R. de Vries te filmen nadat hij was neergeschoten.

De politie Amsterdam gaf kort na de moordaanslag al aan onder andere De Telegraaf aan naar de rol van de twee te kijken. Maar het ontbreekt vooralsnog aan bewijs van betrokkenheid. Vrijwel direct nadat Peter R. de Vries was neergeschoten, verschenen op sociale media filmpjes waarop te zien was dat De Vries op de grond lag en werd geholpen door omstanders. De filmpjes werden daarna via onder andere WhatsApp door heel Nederland gestuurd.

GSM vast

Het politieonderzoek richt zich uiteraard op de opdrachtgevers en uitvoerders van de aanslag, maar er wordt ook onderzoek gedaan naar de makers van deze video’s. “Als je maximale aandacht wilt, dan doe je dit. Het vermoeden bestaat dat de mannen gewoon klaarstonden”, aldus een bron.

Op camerabeelden van cafés in de straat, gemaakt door beveiligingscamera’s, is te zien dat twee mannen in het grijs gekleed rustig achter De Vries aanlopen als hij door de Lange Leidsedwarsstraat richting zijn auto loopt. Opvallend is dat ze beiden hun telefoon pakken, zonder daar iets mee te doen. De Nederlandse website GeenStijl plaatste eerder ook vraagtekens bij dit filmende duo.

