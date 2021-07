Verschillende Delhaizes dreigen met klacht voor leveringsproblemen

Door de overstromingen in Wallonië kampen verschillende winkels van Delhaize met lege winkelrekken. Dat schrijft De Tijd. Er zouden onvoldoende trucks en chauffeurs zijn om de winkels te bevoorraden en dus groeit de frustratie bij winkeluitbaters die al jaren compensatie vragen aan Delhaize.

Lege visrayons, geen kaas noch ham en lege rekken in de afdeling droge voeding. Sinds de overstromingen in het zuiden van het land kampt de supermarktketen met leveringsproblemen, tot grote frustratie van de winkeleigenaars.

Volgens een mededeling van de directie zou het te wijten zijn aan de logistiek die in het honderd loopt. Want veertig Delhaize winkels zijn getroffen, en de nasleep zou veel werk vergen. Om die winkels opnieuw te bevoorraden worden nu massaal veel vrachtwagens naar Wallonië gestuurd. Maar dat verloopt moeilijker dan verwacht omdat heel wat wegen daar vernield zijn. “De beperkte bereikbaarheid van sommige regio’s maakte dat chauffeurs veel langer onderweg waren en geen geplande tweede of derde rit meer konden uitvoeren. In sommige gevallen moesten ze zelfs gewoon gevuld terugkeren”, klinkt het. Er zouden ook niet voldoende chauffeurs zijn, waardoor supermarkten van Delhaize elders in het land nu ook met tekorten kampen.

IT-problemen

Volgens De Tijd zou het echter al langer een probleem zijn. Al zeven jaar zouden er leveringsproblemen zijn, en die werden alleen maar erger toen in 2018 i Ninove een nieuw geautomatiseerd magazijn opende dat te kampen heeft met IT-problemen.

Intussen dreigt de zelfstandigenorganisatie Unizo met een rechtszaak. ‘We houden de situatie bij Delhaize al enkele maanden nauwlettend in het oog met een advocatenkantoor. Komt Delhaize in het najaar niet financieel over de brug, dan trekken we naar de rechtbank’, zegt Luc Ardies van de Unizo-afdeling Buurtsuper aan De Tijd.