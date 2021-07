De vertederende boodschap van olympische kampioen Tom Daley aan zijn driejarig zoontje en echtgenoot

Hij stond al bekend voor zijn gouden medaille voor het synchroonduiken op de Olympische Spelen in Tokio, maar nu verovert Tom Daley (27) het internet met zijn lieve boodschap voor zijn zoontje en man die thuis voor hem supporterden.

Het was de echtgenoot van Daley, Dustin Lance Black die de videoboodschap online deelde. In die video is te zien hoe Lance Black samen met hun driejarig zoontje Robbie naar het filmpje van Daley kijkt vlak voor Daley’s winnende duik.

In de video zegt Daley eerst hallo aan de familie en zijn moeder die volgens Daley mee zit te supporteren bij hem thuis. “Ik wilde je bedanken voor alles wat je tot nu toe voor me hebt gedaan. Zoals jullie weten heeft jullie steun me door sommige vreemde dagen geholpen. Door de hoogte- en dieptepunten en alles daartussenin. Ik denk dan aan mijn reis uit Rio, toen ik op het diepste punt van mijn carrière zat om nu is een helemaal andere situatie te zitten. Nu ben ik opgewonden”, klinkt het.

“Het feit dat jullie ervoor zorgen dat ik me geliefd voel, ongeacht van hoe ik presteer, dat maakt het een pak gemakkelijker en het neemt veel druk van me weg. Bedankt daarvoor. Ik miss jullie en ik kan niet wachten om jullie te zien.”

Vervolgens richt Daley zich naar zijn zoontje en echtgenoot. “Ik hou van jou en Robbie. Zorg ervoor dat je jouw mooie t-shirt draagt als je voor papa supportert. En schreeuw heel hard mee zodat ik je kan horen. Ik hou van je”, zegt hij nog waarna hij een kus blaast die door Robbie beantwoord wordt.