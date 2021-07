Recruiters streng voor spellingsfouten in cv

Recruiters zijn zeer streng voor spellingsfouten in de cv’s van kandidaten. Dat blijkt uit een onderzoek aan de UGent. De kans op een jobgesprek daalt met bijna 20 procent indien een kandidaat vijf spelfouten maakt. Wie twee spelfouten maakt, ziet zijn kans op een gesprek terugvallen van 65 procent naar 58 procent.

De onderzoekers van UGent, KU Leuven en Odisee Hogeschool hebben een experiment opgezet om de invloed van taalzorg op de arbeidsmarkt in kaart te brengen. Daaruit blijkt dat de kans op een jobgesprek ruim 65 procent was voor sollicitanten die geen spelfouten maakten.

Wie twee spelfouten maakt, krijgt slechts in 58 procent van de gevallen een uitnodiging en kandidaten die er vijf maken, ontvangen slechts in 46 procent van de gevallen een uitnodiging.

“Minder intelligent”

Taalzorg is dus van groot belang, zeggen de onderzoekers, die eerder onderzoek hebben gedaan naar andere eigenschappen van kandidaten, zoals het geslacht, overzitten op school, het uitvoeren van studentenjobs of de afstudeergraad.

“Geen enkele van de andere cv-kenmerken die we lieten variëren, had een effect van dezelfde orde als dat van vijf spellingsfouten in het cv”, zegt doctoraal onderzoeker Philippe Sterkens van de UGent.

Wie spelfouten maakt, wordt onder andere gezien als minder zorgvuldig, minder grondig en minder intelligent. De sterke bestraffing van spellingsfouten wordt vooral bij laaggekwalificeerde beroepen vastgesteld.