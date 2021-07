De ramp bovenop de overstromingen: hoe de hulpverlening in Wallonië volledig in het honderd loopt

Nu het Nationale Crisiscentrum de waterramp in Wallonië niet meer coördineert, is de regie over het crisisbeheer doorgegeven aan de provinciegouverneurs van Luik, Namen en Luxemburg. En ondertussen heeft de Waalse regering ook een Bijzonder Commissariaat voor de Heropbouw in het leven geroepen. Maar of de aanpak van de watersnood daardoor vlot verloopt, is maar de vraag. “Iedereen doet wat hij kan, maar het was eigenlijk allemaal te laat. Er is een totaal gebrek aan coördinatie,” zegt expert crisisbeheer Hugo Marynissen, professor aan de Antwerp Management School.