Baby levend teruggevonden in vuilniszak in Lyon

In Meyzieu, een deelgemeente van de Franse stad Lyon, is dinsdagavond een pasgeboren baby levend teruggevonden in een vuilniszak. Dat melden de plaatselijke autoriteiten. “We zijn geschokt door deze ontdekking”, aldus het kabinet van de burgemeester van Meyzieu.

Het kindje, van wie het geslacht niet is vrijgegeven, werd rond 19.30 uur door voorbijgangers aangetroffen in een bosje in de buurt van een woonwijk, aldus nieuwswebsite Lyon Mag.

De één dag oude baby werd naar het ziekenhuis gebracht en is in goede gezondheid. De gerechtelijke autoriteiten hebben een onderzoek gestart naar de omstandigheden waarin het baby’tje werd achtergelaten.