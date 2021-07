Chinese buitenlandminister voert gesprekken met leiding van taliban

De Chinese minister van Buitenlandse Zaken, Wang Yi, heeft gesprekken gevoerd met de militant islamistische taliban uit Afghanistan. Een woordvoerder van het ministerie in Peking deelde mee dat de Chinese minister van Buitenlandse Zaken woensdag in de metropool Tianjin, in het oosten van China, een ontmoeting had met een delegatie rond taliban-medeoprichter Mullah Abdul Ghani Baradar.

Wang Yi zei naar verluidt dat China zich niet in de binnenlandse aangelegenheid van Afghanistan wil mengen en een welwillend beleid ten aanzien het Afghaanse volk nastreeft. Na de “haastige terugtrekking” van de Amerikaanse troepen en andere NAVO-bondgenoten dienen zich voor het Afghaanse volk nieuwe mogelijkheden aan om de ontwikkeling van hun land zelf in handen te nemen, zo klonk het. Talibanleider Baradar sprak zijn erkenning uit voor de Chinese zijde en noemde China een “vertrouwenswaardige vriend”.

De taliban hebben sinds het begin van de terugtrekking van de internationale troepen begin mei verscheidene offensieven in Afghanistan gelanceerd en daarbij grote terreinwinst geboekt. Ondertussen controleren ze meer dan de helft van alle districten van het land. Volgens de Amerikaanse president Joe Biden eindigt de Amerikaanse interventie in Afghanistan eind augustus. Sinds september vorig jaar lopen vredesgesprekken tussen de islamisten en de regering in Kaboel, maar die leverden nog geen resultaat op.