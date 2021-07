Genk-middenvelder Kouassi ziet Ivoorkust doorstoten, ook STVV-verdediger Cacace gaat met Nieuw-Zeeland naar kwartfinales

Het olympisch voetbaltoernooi van Genk-middenvelder Eboue Kouassi en STVV-verdediger Liberato Cacace loopt nog minstens een ronde door. Zowel Ivoorkust als Nieuw-Zeeland plaatste zich woensdag voor de kwartfinales.

Ivoorkust moest het in de derde en laatste groepsmatch tegen Duitsland zonder de geschorste Kouassi stellen. Het had voldoende aan een gelijkspel om door te stoten en dat lukte ook. Het werd 1-1 in Miyagi na een Duits eigen doelpunt van Benjamin Henrichs (67.) en een tegentreffer van Eduard Lowen (73.). In de andere groepsmatch nam Brazilië met 1-3 de maat van Saoedi-Arabië, onder meer dankzij twee goals van Richarlison. Met dat resultaat sluiten ze groep D af als groepswinnaar.

Ook voor Cacace eindigt het avontuur nog niet. De linksback hield met Nieuw-Zeeland Roemenië op een scoreloos gelijkspel en legde zo beslag op de tweede plaats in Groep B. Zuid-Korea besloot de groep als nummer een: Honduras droop met het schaamrood op de wangen af in Yokomaha na een 6-0 pandoering.

Later op woensdag staan er nog vier wedstrijden op het programma. In groep C geeft Australië Egypte partij en kijkt Spanje Argentinië in de ogen. In groep A moet Frankrijk winnen van Japan en probeert Zuid-Afrika de 0 van de tabellen te vegen tegen groepsleider Mexico.