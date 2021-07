AA Gent wil donderdag in Noorwegen uitstekende uitgangspositie verzilveren in Conference League

AA Gent zit donderdagavond (19u) op bezoek bij het Noorse Valerenga in een comfortabele situatie na de 4-0 zege in de heenmatch van de tweede kwalificatieronde van de nieuwe Conference League. Er moet al veel misgaan in Oslo om het ticket voor de volgende voorronde alsnog kwijt te spelen.

In de eigen Ghelamco Arena hadden de Buffalo’s vorige week geen moeite met de Noren, die met 4-0 huiswaarts werden gestuurd. AA Gent was duidelijk de betere ploeg in de eerste match met inzet van het seizoen en scoorde voor de rust tweemaal. Bruno (11.) opende de score. Tissoudali (39.) zorgde voor de 2-0. Na de herneming diepte Odjidja (56.) de score uit tot 3-0. Malede (88.) deed er met de vierde treffer van de avond nog een schepje bovenop.

Zondag kon het team van Hein Vanhaezebrouck die goede prestatie echter niet doortrekken op de eerste speeldag in de Jupiler Pro League. AA Gent ging met 2-1 onderuit bij STVV. Tegen Valerenga willen de Oost-Vlamingen uiteraard weer aanknopen met de zege.

In de derde en voorlaatste voorronde wacht waarschijnlijk het Letse RFS, dat de heenmatch tegen het Hongaarse Puskas Akademia met 3-0 won. RSC Anderlecht doet zijn intrede in die fase van het toernooi. Paars-wit treft de winnaar van het duel tussen het Roemeense Universitatea Craiova en het Albanese Laç, dat de heenmatch met 1-0 won.

Aan de groepsfase nemen 32 teams deel, waarvan er 22 uit de voorrondes van de Conference League komen. De tien resterende plaatsen worden ingevuld door verliezers uit de laatste voorronde van de Europa League.