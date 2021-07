Aandeelhouders eisen vergoeding van moederbedrijf Volkswagen wegens dieselschandaal

Voor een rechtbank in het Duitse Stuttgart wordt woensdag een groepsvordering behandeld van een groep aandeelhouders van Porsche SE, het moederconcern van Volkswagen. Ze verwijten de holding dat die hen niet heeft geïnformeerd over de mogelijke financiële gevolgen van het dieselschandaal en eisen een schadevergoeding van 8 miljoen euro.

De eisers vinden dat ze jarenlang te veel hebben betaald voor hun PSE-aandelen omdat ze in onwetendheid verkeerden over de omvang van het dieselemissieschandaal dat in 2015 voor het eerst uitbrak in de Verenigde Staten. De vraag is onder andere of en onder welke omstandigheden PSE volgens de geldende beursregels als holding verantwoordelijk is voor het publiceren van marktrelevante informatie.

De holding zelf stelt dat de aantijgingen ongegrond zijn, aangezien het bedrijf een holding is - en geen autofabrikant - en dus niet betrokken is bij de ontwikkeling, productie of marketing van voertuigen.

Volkswagen gaf in september 2015 toe dat het bedrijf met behulp van illegale software had valsgespeeld bij emissietesten. Daardoor leken miljoenen dieselauto’s minder vervuilend dan ze waren. Het schandaal heeft het autoconcern, waar ook merken als Audi en Skoda onder vallen, inmiddels al vele miljarden aan boetes en schadevergoedingen gekost.