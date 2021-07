Kritische Chinese bedrijfsleider krijgt 18 jaar cel

De Chinese miljardair Sun Dawu, die zich regelmatig kritisch uitlaat tegen het regime, is veroordeeld tot 18 jaar cel voor een reeks inbreuken. Dat heeft de rechtbank uit Gaobeidian, in de noordelijke provincie Hebei, waar Dawu terecht stond, woensdag bekendgemaakt.

De verdediging van de 67-jarige mediagenieke bedrijfsleider bestempelde het proces als symbolisch voor de manier waarop de communistische regering omgaat met machtige spelers uit de privésector. De landbouwmagnaat, maar ook familieleden en werknemers, werden eind vorig jaar opgepakt na een conflict met een staatsboerderij in Hebei.

Vage aanklacht

Sun Dawu kreeg achttien jaar cel en een boete van 3,11 miljoen yuan (405.000 euro) voor een lange lijst aanklachten zoals “illegale ontginning”, “het illegaal innemen van landbouwgrond”, “belemmering van de overheid”, “het verzamelen van een groep mensen om overheidsinstellingen aan te vallen” en “het uitlokken van oproer.” Die laatste, nogal vage aanklacht wordt wel vaker gebruikt tegen opposanten.

De man richtte in 1984 de groep Dawu op. Wat startte als een familibedrijf dat kippen en varkens kweekte, groeide intussen uit tot een reus die ook actief is in de gezondheids- en toeristische sector. Het is een van de topbedrijven uit de landbouwsector in het noorden van China.

Sun Dawu staat bekend om zijn kritiek op de overheid. Zo had hij fors uitgehaald naar de manier waarop de autoriteiten de coronapandemie hadden aangepakt, net als de Afrikaanse varkenspest, waardoor miljoenen dieren moesten worden afgemaakt.