Dan toch op weg naar volle voetbalstadions: ook stewards mogen Covid Safe Ticket controleren

Naast veiligheidspersoneel zullen ook stewards het Covid Safe Ticket mogen controleren bij de voetbalstadions. Dat heeft de Pro League woensdag bekendgemaakt, na “constructieve contacten” met zowel de diensten van het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) en het kabinet van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit).

“Deze bevestiging is een geruststelling, niet enkel voor de Pro League maar voor vele event-organisatoren, en zal helpen om het sterke concept van het Covid Safe Ticket in de praktijk uit te rollen”, zo klinkt het in een persbericht. “De Pro League staat erop de verschillende diensten, zowel regionaal als federaal, te bedanken voor het overleg.”

Dankzij het Covid Safe Ticket zouden er vanaf 13 augustus en de vierde speeldag in de Jupiler Pro League opnieuw wedstrijden kunnen plaatsvinden in volle stadions. Supporters moeten dan in het stadion geen mondmaskers dragen of afstand houden. Bij de Pro League leefde echter de vrees dat enkel beveiligingsagenten de controle van het Covid Safe Ticket zouden mogen uitvoeren, wat tot lange wachtrijen zou leiden. Dat probleem is nu van de baan.

Het Covid Safe Ticket voor evenementen werd vorige week maandag op het Overlegcomité in het leven geroepen. Bezoekers van evenementen vanaf 1.500 bezoekers kunnen vanaf 13 augustus het ticket gebruiken, als ze meer dan twee weken volledig ingeënt zijn, een negatieve PCR-test van maximaal 48 uur oud kunnen voorleggen, of kunnen aantonen dat ze in de voorbije zes maanden genezen zijn van COVID-19 en over een herstelcertificaat beschikken.