Beer doodt man in natuurpark in Siberië, tweede dodelijke incident

Bij de aanval van een beer op een Russische groep toeristen in de Siberische regio Krasnojarsk is een 42-jarige man gedood. Het voorval gebeurde in het natuurpark Jegarki, zo deelden de autoriteiten woensdag in Krasnojarsk mee.

De groep van vier toeristen uit Moskou werd dinsdag bij een trektocht in het bosrijke berg- en merengebied door het roofdier aangevallen. De andere toeristen konden wegvluchten en zich in veiligheid brengen in een steunpunt van de civiele bescherming.

Volgens het bestuur van het natuurpark was het al het tweede dodelijke geval deze zomer. In juni werd een 16-jarige jongen dodelijk verwond bij een aanval door een beer. Die beer werd doodgeschoten.

De directie van het natuurreservaat kondigde na een vergadering van de autoriteiten duidelijke beperkingen voor trektochten aan. Er mogen alleen nog veilige routes bij daglicht en met vakkundige begeleiding gevolgd worden. Bovendien mogen resten van levensmiddelen niet in het wild worden achtergelaten om geen beren te lokken.