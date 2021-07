Beklaagde probeert mes binnen te smokkelen in Mechelse rechtbank

In de rechtbank van Mechelen is woensdag een man uit Bornem betrapt met een koksmes op zak. Hij moest zelf voor de rechter komen en had in de aanloop naar het proces al bedreigingen geuit, zegt het parket.

De 27-jarige man uit Bornem was in 2019 veroordeeld voor stalking . Hij moest woensdag voor de rechtbank verschijnen omdat hij zijn probatievoorwaarden had geschonden.

Volgens het parket had de man in aanloop naar het proces doodsbedreigingen gemaild naar het parket en een onderzoeksrechter. “Er waren dus concrete bedreigingen en verhoogde waakzaamheid in de rechtbank”, zegt woordvoerder Lieselotte Claessens. “Bij aankomst werd de man gefouilleerd en werd een vrij groot koksmes aangetroffen.”

De beklaagde werd opgepakt en zal voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter. Hij zal bijkomend vervolgd worden voor bedreigingen, elektronische overlast, belaging en verboden wapenbezit.