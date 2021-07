Minister Verlinden wil inzetten op flexibiliteit van federale politieversterking aan zee

De komende jaren wil minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) meer inzetten op de flexibiliteit van de politieversterking van de federale politie aan de kust. Dat heeft de minister woensdag verklaard tijdens een bezoek aan Oostende. De minister wil zo de versterking die de kust jaarlijks krijgt tijdens de zomermaanden beter aanpassen aan de noden ter plaatse.

Tijdens de zomermaanden is het op zonnige dagen gevoelig drukker aan zee. Dat zorgt voor een extra belasting voor de lokale politiezones. Daarom krijgt de kust jaarlijks bijstand van de federale politie. Zo kan de kust deze zomer rekenen op steun van 28 politiemensen, politie te paard en ondersteuning in treinstations van de spoorwegpolitie. Van de 28 politiemensen die voor deze opdracht zijn voorzien, versterken er zes de politiezone Oostende. De politiemensen van de federale politie voeren gemengde patrouilles uit met collega’s van de lokale zones. De ruiters worden dan weer ingezet voor preventieve patrouilles of ondersteuning bij evenementen.

LEES OOK. Ongeziene verkeerschaos in badstad veroorzaakt massale verontwaardiging bij inwoners: “Beste bewijs dat randparkings toekomst zijn” (+)

Afhangend van het weer

Omdat de situatie aan de kust heel veranderlijk is, wil minister Verlinden de extra versterking flexibeler inzetten. “We blijven de situatie evalueren. Het aantal mensen aan de kust hangt enorm af van het weer dus daarop moeten we inspelen bij het inzetten van versterking”, zegt Verlinden. Al speelt ook het aantal evenementen in de rest van het land hierbij een rol. “We moeten ook rekening houden met andere evenementen waar de federale politie wordt ingezet. Momenteel vraagt de noodtoestand in Wallonië ook nog bijkomende inzet van politiemensen. Het is belangrijk om daar een balans in te vinden.”

Verlinden wil in de toekomst evalueren hoe er kan worden ingespeeld op de noden van de lokale besturen die vragende partij zijn voor versterking. Na de zomer komt er een evaluatie en wordt de zomer van 2022 voorbereid.