Duitsland klaagt Syrische dokter aan voor foltering

Duitse federale aanklagers hebben woensdag een Syriër aangeklaagd voor moord en misdaden tegen de menselijkheid. Hij zou folterpraktijken hebben uitgevoerd als arts in Syrische instellingen.

De man zou 18 mensen gefolterd hebben in twee militaire ziekenhuizen en een gevangenis van de militaire inlichtingendiensten, aldus de aanklagers in Karlsruhe. Twee slachtoffers kwamen om het leven, de andere klachten gaan over het toebrengen van ernstige lichamelijke letsels en poging tot het toebrengen van letsels.

De man verliet Syrië in 2015 en woont sindsdien in Duitsland, waar hij ook als dokter werkte. Hij werd in juni vorig jaar opgepakt en zit sindsdien in de gevangenis.

De misdaden zouden gepleegd zijn in 2011 en 2012 in de gevangenis van Homs en in twee militaire ziekenhuizen in Homs en Damascus, waar tegenstanders van het regime werden vastgehouden.

De dokter zou een dodelijke injectie hebben toegediend aan een gevangene die zich verzette, waardoor de man binnen enkele minuten stierf. Een tweede gevangene had een epilepsieaanval en kwam om het leven. De doodsoorzaak werd nooit bepaald, maar de arts zo hem een slag tegen het hoofd hebben gegeven.

De arts wordt er ook onder meer van beschuldigd brandbare stoffen op onder meer de genitaliën van zijn slachtoffers te hebben gegoten en ze in brand te hebben gestoken.

In februari 2021 kreeg een voormalig lid van de Syrische geheime dienst al 4,5 jaar cel in Duitsland vanwege misdaden tegen de menselijkheid. Hij had namens de Syrische regering van president Bashar al-Assad meegewerkt aan martelingen in een detentiecentrum in Damascus. Later dit jaar zal een collega van deze veroordeelde zijn straf horen. Die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van 58 mensen en de marteling van 4.000 mensen.

In Syrische gevangenissen zijn sinds 2011 duizenden mensen doodgemarteld of uitgehongerd. In dat jaar brak de burgeroorlog uit. Die heeft bijna een half miljoen mensen het leven gekost, meldde het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten begin vorige maand. Het aantal burgerslachtoffers lag toen rond de 160.000.