VS geven 17.000 archeologische stukken aan Irak terug

De Verenigde Staten zullen aan Irak ongeveer 17.000 archeologische stukken teruggeven die bijna 4.000 jaar oud zijn en tijdens de jongste decennia werden geplunderd. Een “ongeziene” teruggave, zei een verheugde Iraakse minister van Cultuur woensdag.

“Het gaat om de grootste teruggave van antiquiteiten aan Irak”, aldus Hassan Nazim in een mededeling. Het is “het resultaat van verscheidene maanden van inspanningen van de Iraakse autoriteiten in samenwerking met hun ambassade in Washington”.

De 17.000 stukken, meestal zowat 4.000 jaar oud, reizen in het vliegtuig van de Iraakse premier Moustafa al-Kazimi mee, die donderdag naar Irak terugkeert na een bezoek van verscheidene dagen aan Washington, waar hij de Amerikaanse president Joe Biden ontmoette.

De meeste van de stukken documenteren “het handelsverkeer in de Soemerische periode”, een van de oudste beschavingen van Mesopotamië, zo staat in de mededeling van het Iraakse ministerie van Cultuur.

Onder de stukken die donderdag terugkeren, is mogelijk een kleitablet van 3.500 jaar oud met fragmenten uit het Gilgamesj-epos in spijkerschrift. Dat epos wordt als een van de oudste literaire werken van de mensheid beschouwd en vertelt de avonturen van een machtige koning van Mesopotamië op zoek naar onsterfelijkheid. De VS willen het tablet aan Irak teruggeven, maar het Amerikaanse ministerie van Justitie preciseerde niet wanneer dat zou gebeuren.

In de conflicten die Irak heeft gekend, zijn talloze antiquiteiten geplunderd. “Ik hoop dat we in de toekomst de rest van ons erfgoed kunnen terughalen, onder meer uit Europa”, zei minister Nazim nog in het communiqué.