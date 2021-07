Vrouw wordt voor ogen van vriendin in het water gesleurd door krokodil

Een nachtelijke zwempartij op vakantie liep niet goed af voor een 18-jarige vrouw uit Californië. Ze werd tijdens een vakantie in Mexico voor de ogen van haar vriendin in het water gesleurd door een krokodil.

De vrouw, Kiana Hummel, verbleef in juli met een vriendin in het Marriott-hotel in Puerto Vallarta, een stad gelegen aan de Baai van Banderas. De twee besloten een nachtelijke duik te nemen, maar die eindigde in een nachtmerrie.

De vriendinnen waren nog niet eens in het water gestapt, toen de krokodil uit het niets opdook. Hij greep de 18-jarige studente bij haar rechterbeen en sleurde haar in het water. Het meisje sloeg het dier zo hard als ze kon, en dat leek te werken: de krokodil liet los en verdween.

Omstaanders

Hummel dacht dat ze op het nippertje was ontsnapt, maar het dier sloeg niet veel later opnieuw toe. Hij stak zijn hoofd boven water, greep de tiener en trok haar hard mee. Gelukkig schoten omstaanders snel te hulp. Zij wisten Hummel los te trekken uit de kaken van het dier en belden de ambulance.

Het duurde in totaal 45 minuten totdat de ambulance kwam.

“Ik had niet verwacht dat de krokodil voor de tweede keer zou terugkomen’’, vertelt Hummel aan ABC7 News. “Het moment dat de kop van de krokodil weer boven water stak, zal ik nooit meer vergeten.’’

De tiener is ondertussen overgebracht naar een ziekenhuis in Californië. De spieren in haar been zijn zo ernstig beschadigd, dat ze niet meer kan lopen. Ze ondergaat binnenkort een tweede operatie.