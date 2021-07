Historisch proces van start in Vaticaan: vertrouweling van de paus staat terecht voor miljoenenfraude

In het decor van paus Franciscus’ financiële grote schoonmaak, start het Vaticaan het proces tegen kardinaal Angelo Becciu. De voormalige stafchef van het Vaticaans staatssecretariaat staat terecht voor misbruik van kerkfondsen in een miljoenenzaak.

De 73-jarige kardinaal Angelo Becciu, voormalig vertrouweling van Paus Franciscus, moet zich voor de rechtbank verantwoorden voor zijn rol in een miljoenenschandaal. Schatkistbewaarder Becciu werd in september vorig jaar door de paus aan de deur gezet, toen duidelijk werd dat hij voor 350 miljoen euro aan kerkgelden had gebruikt voor een controversiële vastgoeddeal in 2014. Het geld ging naar de aankoop van een voormalig Harrods-warenhuis in Londen, dat zou worden omgebouwd tot luxeappartementen. Maar de deal mislukte en het Vaticaan verloor uiteindelijk 176 miljoen euro. Daarop werden vijf Vaticaanse medewerkers ontslagen, onder wie de kardinaal.

Foto: Vandeville Eric/ABACA

Het onderzoek naar de zaak startte zo’n twee jaar terug, toen uitlekte dat het Vaticaanse Staatssecretariaat miljoenen had geïnvesteerd in het vastgoedproject. Die bleken voor een groot deel afkomstig uit giften door de gelovigen aan de Heilige Stoel, die daar ‘goede werken’ mee mag doen. Het was Becciu die zijn fiat gaf voor de investering. Hij zou een deel ook doorgesluisd hebben naar bedrijven van zijn broers in hun heimat Sardinië. De kardinaal staat nu terecht voor corruptie en misbruik van kerkgelden. Naast hem worden nog negen anderen vervolgd. Daarbij de Zwitserse advocaat René Brülhart, oud-president van de Vaticaanse Autoriteit voor Financiële Informatie, de financiële waakhond van het Vaticaan dus. Ook Brülharts voormalig afgevaardigde, Becciu’s privésecretaris en een voormalige investeringsmanager van het Vaticaan worden beschuldigd van fraude, corruptie, oplichterij, witwassen van geld en ambtsmisbruik.

Foto: AFP

Nooit eerder werd een kardinaal met dergelijke positie in het Vaticaan vervolgd voor financiële misdaden. De zaak kadert in paus Franciscus’ financiële schoonmaak van de door schandalen geplaagde stadstaat, een campagne die hij startte sinds zijn aantreden in 2013. In april dit jaar besliste de paus ook dat kardinalen en bisschoppen door lekenrechters moeten berecht worden, en niet meer door kardinalen. Het Vaticaan belooft voortaan transparanter te zijn over geldzaken. Details over de eigendommen, waaronder meer dan 4.000 in Italië en 1.120 in andere Europese steden, werden - bij wijze van demonstratie- vorige week nog gepubliceerd. Franciscus wil de economische geloofwaardigheid van de Heilige Stoel kost wat kost herstellen.