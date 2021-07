Binnenkort geen quarantaine meer voor gevaccineerde burgers uit EU en VS in Engeland

Binnenkort zullen inwoners van landen uit de Europese Unie en van de Verenigde Staten die volledig gevaccineerd zijn tegen het coronavirus, niet meer in quarantaine moeten als ze Engeland binnenkomen. Dat melden verschillende Britse media en het nieuws werd intussen bevestigd door de Britse regering.

De versoepeling stond bovenaan het verlanglijstje van de toeristische sector en van de Britten die in het buitenland wonen. De aanpassingen gaan in vanaf maandag om 03.00 uur lokale tijd (04.00 uur in België), preciseerde minister van Transport Grant Shapps op twitter. Gevaccineerde inwoners van andere landen mogen op latere datum zonder quarantaine het land binnen, weet de krant The Times.

De aanpassingen komen er nadat luchtvaartmaatschappijen verklaarden dat uit een test gebleken is dat het Verenigd Koninkrijk op een veilige manier volledig gevaccineerden kan toelaten tot het grondgebied zonder quarantaine.

Heatrow Airport, British Airways en Virgin Atlantic lieten weten dat hun proefprogramma van tien dagen aantoonde dat het perfect mogelijk is om op een efficiënte en correctie manier de vaccinatiestatus van reizigers te testen, zonder opstoppingen te creëren aan de grens. Zo toonden 250 volledig gevaccineerde reizigers op vluchten vanuit New York, Jamaica en Athene hun vaccinatiebewijzen, op papier of digitaal, voor ze op het vliegtuig stapten. 99 procent van de bewijzen was authentiek, slechts bij twee reizigers werden de documenten verworpen.

Het Departement voor Transport heeft beloofd voor zondag zijn regels rond aankomende reizigers te herzien. Sinds 19 juli mogen reizigers uit bepaalde landen, waaronder de VS, het land binnen zonder quarantaine als ze volledig gevaccineerd zijn, maar dan wel enkel indien ze hun beide dosissen in het Verenigd Koninkrijk hebben gekregen.