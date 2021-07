Lokaal bestuur van Kruibeke wordt doorgelicht na mogelijke fraude van maatschappelijk werker: betrokken medewerker ontslagen

Kruibeke - Het gemeentebestuur van Kruibeke krijgt begin augustus wellicht een bezoek van Audit Vlaanderen, nadat er onregelmatigheden zijn vastgesteld in het budgetbeheer van enkele cliënten van het OCMW. De cliënten werden begeleid door één specifieke maatschappelijk werker. Die werd intussen ontslagen.

De gemeente en het OCMW begeleiden inwoners die financiële moeilijkheden hebben. Die mensen of gezinnen krijgen een maatschappelijk werker aangereikt die hen moet begeleiden om de touwtjes weer in handen te krijgen. Een van de maatschappelijk werkers die voor de gemeente werkt zou zich schuldig gemaakt hebben aan “onregelmatigheden” met het budgetbeheer van enkele cliënten.

Open communicatie

Om het dossier volledig te doorgronden, ontvangt het lokaal bestuur in de week van 2 augustus Audit Vlaanderen in de organisatie. Het is nog niet zeker, maar men verwacht dat er een forensische audit zal worden opgestart naar de daden van de specifieke maatschappelijk werker. “De betrokken medewerker werd ondertussen, op basis van de eerste vaststellingen, ontslagen”, vertelt burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA). “Als publieke dienstverlener vinden we het belangrijk om open te communiceren over deze situatie, maar meer informatie kunnen we op dit moment niet geven. Het is belangrijk dat het verdere onderzoek in alle discretie kan gebeuren.”

Wat de burgemeester wel wist te zeggen is dat alle reeds geïdentificeerde gedupeerden kort na de eerste vaststellingen persoonlijk door het OCMW gecontacteerd en met de grootste zorg geïnformeerd over hun situatie, rechten en plichten. “Cliënten die niet werden gecontacteerd, maar toch bepaalde vragen zouden hebben over hun individuele budgetbeheer bij OCMW Kruibeke, kunnen hierover uiteraard steeds contact opnemen met hun persoonlijke maatschappelijk werker”, besluit hij. “Er wordt hen steeds volledige transparantie geboden over hun budgetbeheer of lopende dossier.”

Meer informatie kan de burgemeester niet kwijt in het belang van het onderzoek.