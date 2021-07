Onderzoek naar illegale cashbetalingen bij moederbedrijf Fnac en Vanden Borre

In mei is in Frankrijk een gerechtelijke onderzoek geopend naar Fnac Darty, het bedrijf boven de in België actieve winkelketens Fnac en Vanden Borre. In verschillende Franse winkels zouden bestellingen betaald zijn met sommen cash die boven de toegestane limieten gingen.

De Franse nieuwssite Mediapart bracht het nieuws naar buiten. Het gerecht zou voor 1,5 miljoen euro aan transacties tussen 2014 en 2021 onder de loep nemen en begon een onderzoek naar witwaspraktijken en bendevorming. Begin juni zouden er huiszoekingen geweest zijn in vijf Parijse winkels en intussen zouden vier winkeldirecteurs en een verkoopverantwoordelijke ontslagen zijn.

In Frankrijk mogen particulieren en professionelen die in Frankrijk wonen, maximaal 1.000 euro met contant geld betalen voor een product of een dienst. Voor niet-inwoners geldt een plafond van 15.000 euro voor privé-aankopen.

Bij Fnac Darty zouden er echter cashtransacties van wel 47.000 euro aanvaard zijn. Volgens Mediapart was daarvoor een goed georganiseerd systeem uitgewerkt in een vijftiental winkels. Daar kwamen regelmatig mannen met tassen vol cash over de vloer.

Het bedrijf bevestigde aan het Franse persagentschap AFP dat het mogelijke onregelmatigheden heeft gemeld aan het gerecht in Parijs. Volgens het bedrijf is maar een beperkt aantal winkels van de elektroketen Darty betrokken.