Belg krijgt topfunctie bij McDonald’s

De Belg Manu Steijaert krijgt een topfunctie bij ‘s werelds grootste fastfoodketen McDonald’s. Hij komt als wereldwijde Chief Customer Officer en ‘executive vice president’ aan het hoofd te staan van een nieuw team dat zich over klantenbeleving moet buigen en rapporteert voortaan rechtstreeks aan de CEO.

Steijaert is sinds 2001 voor McDonald’s aan de slag en werkte zich via functies in België, Nederland en Frankrijk op tot algemeen directeur van de Amerikaanse hamburgerketen in Nederland, een rol die hij van 2015 uitvoerde tot 2019. In dat jaar ging hij nog een stapje hoger en kreeg hij als ‘vice president’ de leiding over de operaties in twaalf Europese landen.

Zijn eerste professionele ervaringen met McDonald’s gaan veel verder terug. Steijaerts ouders waren franchisenemers van de keten in België, waardoor hij al in 1987 begon mee te draaien in hun restaurants.

Vanaf 1 augustus krijgt Steijaert een toppost binnen de directie in het Amerikaanse Chicago. Het gaat om een nieuwe functie - Chief Consumer Officer - als hoofd van een team dat moet inzetten op klantenbeleving, waarbij hij rechtstreeks aan CEO Chris Kempczinski rapporteert. Het team moet de inzichten van de verscheidene afdelingen die zich onder meer bezighouden met klantendata en marketing samenbrengen.

“De vorming van het klantenbelevingsteam versterkt het vermogen van McDonald’s om de industrie te leiden in het anticiperen op en beantwoorden aan de noden van klanten”, aldus Kempczinski. Volgens de topman worden activiteiten “buiten de muren van fysieke restaurants” almaar belangrijker en leveren digitale platformen daarbij meer “inzichten” op. “Manu’s diepgaande begrip van de noden van onze klanten en zijn rijke ervaring vanuit meerdere markten zullen van onschatbare waarde zijn.”

Steijaert zelf wijst op een “kantelpunt waarbij technologie en data bijna elk aspect van de klantenbeleving” vormgeven. “Ik ben verheugd om dit nieuwe team te leiden terwijl we werken aan betere manieren om in contact te komen met onze klanten.”