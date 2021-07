Gerecht opent onderzoek na dodelijke ontploffing in Duitse fabriek

Het openbaar ministerie in Duitsland opent een onderzoek naar onopzettelijke doodslag na de ontploffing op het industriepark van Leverkusen waarbij zeker twee doden vielen.

Het onderzoek zal onder meer nagaan of een gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg tot de explosie leidde in een verbrandingsoven van een chemiefabriek. Er werden geen verdachten genoemd. Een woordvoerder zei dat het de bedoeling is te bepalen of menselijk falen tot de ontploffing leidde. De politie opende al een onderzoek.

De vijf werknemers die vermist worden sinds de explosie in de afvalverwerkingsinstallatie, zijn waarschijnlijk dood, zei de topman van de groep Currenta , de eigenaar van de fabriek. “We denken helaas dat we de vermisten niet levend zullen terugvinden”, zei Frank Hyldmar woensdag op een persconferentie in Leverkusen, in het westen van Duitsland. Vier van de vermisten zijn werknemers van Currenta, de vijfde werkte voor een externe firma, preciseerde Hyldmar.

“We trachten de oorzaken van het ongeval te achterhalen”, zei hij. Bij de explosie raakten ook 31 mensen gewond, van wie één zwaargewond.

De autoriteiten vroegen de inwoners van Leverkusen dinsdag uit voorzorg binnen te blijven, de ramen en deuren dicht te houden en de airconditioning uit te schakelen. Woensdag kregen de omwonenden van de fabriek de raad groenten en fruit uit hun tuin te wassen. De toxicologische onderzoeken zijn nog aan de gang.

Het milieudepartement van de deelstaat Noordrijn-Westfalen deelde woensdag mee dat men er “momenteel” van uitgaat dat de rookwolk “pcp-, dioxine- en furaanverbindingen” over de omliggende woonwijken heeft verspreid.