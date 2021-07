De foie gras die dierenvriend wél kan slikken: gekweekte eendenlever uit lab schiet sector in verkeerde keelgat

Eten liefhebbers van foie gras straks een plakje dat in een laboratorium gekweekt is? Een Parijse start-up is erin geslaagd paté te kweken, vertrekkende van cellen uit een bevrucht eendenei. “Veel dier- en milieuvriendelijker”, klinkt het. Investeerders hebben er alvast 10 miljoen voor over. Maar in de streek van de foie gras schiet het nieuws in het verkeerde keelgat.