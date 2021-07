Overstromingen zijn “flauw excuus”: waarom de rekken bij Delhaize echt leeg zijn

Veel lege rekken in verschillende Delhaize-winkels in het land. Volgens de keten zelf komt dat door de watersnood. “Een flauw excuus”, zegt een zelfstandige uitbater. “De leveringen draaien al maandenlang in de soep.” En dus moeten klanten noodgedwongen naar andere winkels om inkopen te doen. Belangenvereniging Buurtsuper.be dreigt met een rechtszaak.