Walibi kan pas in oktober opnieuw openen

De heropening van pretpark Walibi, in de Waalse gemeente Waver, zal nog lang op zich laten wachten. Waarschijnlijk zal het pas opnieuw de deuren kunnen openen begin oktober. De schade is momenteel te groot na de zware overstromingen.

Het park had het aantal bezoekers al drastisch zien dalen door de coronacrisis. En nu blijven de deuren helemaal gesloten. Dat komt door de zware overstromingen van twee weken geleden. Het park werd het slachtoffer van de Dijle die op 15 juli uit zijn oevers trad door de zware regenval.

Technische lokalen en enkele attracties werden overspoeld. Heel wat motoren moeten gerepareerd worden en moeten daarvoor terug naar de fabrikant gestuurd worden. Zo iets zal tijd kosten.

Verder is er volgens de krant L’Avenir niet veel schade aan de attracties zelf. Er zal hier en daar wel wat geschilderd moeten worden. In de keukens van de restaurants is het wel een ramp. Daar moet bijna alles vervangen worden.

“Onze teams werken al dagen onophoudelijk aan het herstel van de schade die de overstromingen hebben achtergelaten. Nu dat de omvang van het werk wat duidelijker is, weten we dat we het park vóór oktober niet zullen kunnen openen”, zegt Jean-Christophe Parent, algemeen directeur Walibi Belgium-Aqualibi. “Maar... we gaan de uitdaging aan om het park klaar te stomen voor het halloweenseizoen. Die heropening willen we dan vieren met het spectaculairste halloweenevenement dat we ooit in Walibi hebben gekend. Een forse uitdaging voor onze teams, maar we gaan ervoor!”

In afwachting worden de abonnementen verlengd voor de duur van de sluiting en tickets kunnen verlengd, gewijzigd of terugbetaald worden.

Voor waterpark Aqualibi is er momenteel nog geen heropeningsdatum.

Foto: walibi

Foto: walibi